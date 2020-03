La Protezione Civile ha appena emesso un’ordinanza che stabilisce che le ricette mediche dovranno essere inviate via e-mail o whatsapp, in modo da evitare inutili spostamenti e soprattutto assembramenti negli studi dei medici di famiglia.

Le ricette mediche dovranno essere inviarte con e-mail o con messaggio.

Non sarà quindi più necessario recarsi dal medico di famiglia per ritirare la ricetta cartacea.

Questa previsione è contenuta in un’ordinanza appena firmata dalla Protezione civile.

Ha dichiarato a Il Sole 24 ore il ministro della Salute Roberto Speranza: «Dobbiamo fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono».

Ciò che viene inviato via e-mail (pec oppure ordinaria) o via messaggio è il «Numero di ricetta elettronica» oppure direttamente la ricetta medica dematerializzata.

In base all’ordinanza: «Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica».

L’ordinanza disciplina anche le modalità operative che dovranno essere rispettate dalle farmacie e dalle Asl.

Leggi anche—>I super chiuderanno prima ma è una buona idea?

Le modalità di invio delle ricette mediche

Le modalità di invio delle ricette mediche sono tre: