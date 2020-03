Zafferano, la spezia miracolosa: tutti i benefici per la salute

Lo zafferano è una delle spezie più costose, più amate e più raffinate tra le tante. Si usa solitamente in cucina per la preparazione di risotti o per insaporire carni bianche di pollo. Intenso e gustoso, apporta molti benefici alla salute: migliora la circolazione: riduce il colesterolo, previene la comparsa di patologie cardiovascolari, purifica il sangue. Tra l’altro è molto positivo per le donne perché aiuta a contrastare i dolori mestruali e le vampate di calore. In molti si chiedono se quella della dei benefici che può avere alla nostra vista sia soltanto una leggenda metropolitana, e per rispondere a questi dubbi ha deciso di intervenire la medicina stessa.

Lo zafferano è un ottimo beneficio per la vista

La risposta della medicina è che sì, fa davvero bene alla vista. Protegge gli occhi e contrasta una specifica patologia come la degenerazione maculare della retina. La degenerazione maculare della retina si manifesta dopo 50 anni, più si va avanti più la vista comincia ad indebolirsi. La macula ci permette di leggere, di vedere da lontano, riconoscere un viso. Ci sono diversi fattori che possono casuarla: l’ereditarietà, il fumo, l’alcol, il diabete, uno stile di vita sedentario, un regime alimentare povero di Omega 3 e di vitamine. Anche stare davanti al pc e al cellulare per troppo tempo: si causano inevitabili gravi pericoli alla retina. Lo zafferano dunque può aiutare a prevenire e a rallentare questo processo. Ha effetto sui geni che regolano l’attività dei fotorecettori oculari, li protegge dai danni dell’invecchiamento e può rallentare il decorso della degenerazione maculare. Può migliorare la vista e la sensibilità alla luce. Per godere di questi benefici basterà mescolare 0,1 grammi dell’alimento in un bicchiere d’acqua calda da bere la sera, prima di andare a dormire.