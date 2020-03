Covid-19, l’assessore lombardo al Welfare giulio Gallera ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha anche svelato le condizioni del paziente-1.

Altra giornata pesante in Italia. Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha comunicato i dati relativi al coronavirus per le ultime 24 ore: i contagiati nel nostro paese sono 42.681, con un aumento di 4.821 persone in più rispetto a ieri; le vittime sono 793 mentre i guariti 943. Peggior bollettino per la Lombardia, con altri record negativi che peggiorano la situazione: nelle ultime 24 ore ci sono stati 546 morti su 793, i positivi sono 25.525. Il sistema sanitario è ormai al collasso e iniziano a scarseggiare anche i posti per la terapia intensiva. Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, dopo aver riportato i dati regionali ha cercato di fare il punto della situazione. “La Regione si aspetta una riduzione dei contagi da lunedì in poi. Dobbiamo continuare ad essere estremamente diligenti e determinati nel nostro proposito”. Gallera ha anche parlato del paziente-1.

Covid-19, Gallera svela le condizioni del paziente-1

Giulio Gallera ha comunicato le condizioni del paziente-1, 38enne manager dell’Unilever. “Il paziente-1 sta molto meglio e al più tardi lunedì sarà dimesso”. Mattia, però, non può sorridere: suo padre Moreno è morto nella giornata di ieri. Il padre del paziente-1 è una delle 62 vittime del paese di Castiglione d’Adda, il paesino di circa 4.600 abitanti. La moglie del manager, invece, sta bene: la donna incinta di otto mesi era stata trovata positiva al covid-19 ma è stata dimessa dopo essere guarita. Il sindaco di Castiglione d’Adda ha telefonato il professor Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano chiedendogli di condurre uno studio epidemiologo sul comune.

