L’assessore Gallera, oggi nel suo consueto intervento da Palazzo Lombardia ha parlato dei numeri che arrivano dalla sua regione. Purtroppo è cresciuto in maniera esponenziale il numero dei decessi.

Nella giornata di oggi, sabato 21 marzo 2020, il Premier Giuseppe Conte, per far fronte all’emergenza coronavirus, ha voluto lanciare un appello per creare una task force di 300 dottori: “Hanno già risposto in 3.500, grazie”, ha detto il Presidente del Consiglio.

Beppe Sala sindaco della città meneghina ha mandato un messaggio ai suo concittadini: “Milano resista o sarà un disastro”.

Intanto, I casi di coronavirus sul nostro pianeta hanno superato quota 275mila e secondo Afp un miliardo di persone è chiuso in casa. L’appello di 243 sindaci dei Comuni bergamaschi: “Fermiamoci davvero”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, terapie intensive piene: l’appello disperato dei medici

I NUMERI DELLA REGIONE LOMBARDIA DI OGGI

Come riferito dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera, i pazienti dimessi nelle ultime ore sono 2.139. Il numero totale vittime con il Coronavirus sale a 3.095, di cui 546 nelle ultime 24 ore. I pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a venerdì.

Le persone degenti sono 8.258, con un aumento di 523, a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva. C’è anche una buona notizia: l’assessore Gallera ha anche detto che il paziente 1 verrà dimesso nelle prossime ore.

Tgcom, attraverso le sue pagine online, riporta che sono 4.672 i Covid positivi nella città metropolitana di Milano, 868 più di venerdì, 1.829 solo in città, in crescita di 279 su venerdì. “Un dato alto ma inferiore a quello degli ultimi giorni”, ha commentato l’assessore Giulio Gallera. “Su Milano la voce dai pronto soccorso evidenzia la stabilità di queste ore”, ha detto Gallera, che confida che “i dati inizino a ridursi tra domenica e lunedì”.

LEGGI ANCHE –> Covid 19 Marche | muore a casa | il marito veglia il corpo per un giorno

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, le vittime non giungono in terapia intensiva