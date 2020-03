SEGUI QUI LA DIRETTA, DATI IN AGGIORNAMENTO

Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza e capo della Protezione Civile, ha reso noto l’aggiornamento sui decessi, contagi e guariti dell’epidemia da coronavirus in Italia. Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Protezione Civile, il commissario ha riferito che i casi positivi in Italia sono ad oggi, Sabato 21 marzo 2020, ossia in più rispetto a ieri. Il numero dei contagi complessivi è salito a . In aumento anche le vittime, con decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il bilancio a . Il numero dei guariti è, invece, di , cioè a dire in più della giornata di giovedì.

I NUMERI DELLA REGIONE LOMBARDIA DI OGGI

Come riferito dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera, i pazienti dimessi nelle ultime ore sono 2.139. Il numero totale vittime con il Coronavirus sale a 3.095, di cui 546 nelle ultime 24 ore. I pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a venerdì.

Le persone degenti sono 8.258, con un aumento di 523, a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva. C’è anche una buona notizia: l’assessore Gallera ha anche detto che il paziente 1 verrà dimesso nelle prossime ore.

Tg com, attraverso le sue pagine online, riporta che Sono 4.672 i Covid positivi nella città metropolitana di Milano, 868 più di venerdì, 1.829 solo in città, in crescita di 279 su venerdì. “Un dato alto ma inferiore a quello degli ultimi giorni”, ha commentato l’assessore Giulio Gallera. “Su Milano la voce dai pronto soccorso evidenzia la stabilità di queste ore”, ha detto Gallera, che confida che “i dati inizino a ridursi tra domenica e lunedì”.

Coronavirus Lombardia | Ilaria Capua “Perché il Covid lì è così aggressivo?”

La virologa Ilaria Capua è intenzionata a scoprire per quale motivo la situazione Coronavirus Lombardia è così compromessa: “Covid-19 assai virulento, perché?”

Il sito fanpage riprende una intervista fatta alla virologa Ilaria Capua per il francese ‘Le Grand Continent’. Si parla di emergenza Covid-19 ed in particolare della situazione Coronavirus Lombardia, che la scienziata definisce preoccupante.

“Lo è perché non si spiega cosa sta accadendo nella Regione. Già a gennaio dissi che le conseguenze economiche del Coronavirus sarebbero state costosissime. Ora l’emergenza è diventata di scala addirittura mondiale. Del resto quanto accaduto in passato per altre pandemie doveva lasciar pensare che le cose dovessero andare così. Anche se mai si ricorda una situazione tale da toccare contemporaneamente il mondo intero. I vari governi hanno palesato una spaventosa impreparazione. Ora occorre un piano di coordinamento unitario ed evitare che ognuno prenda proprie iniziative. Il panico dei mercati finanziari era comunque inevitabile”.

Coronavirus Lombardia, occorre capire il perché del proliferare del Covid-19

Come ha risposto l’Italia a questa crisi? “Noi siamo stati veloci, sicuramente più di altri. Ma anche il Coronavirus lo è stato. L’influenza spagnola un secolo fa impiegò due anni per diffondersi. Il Covid-19 ci ha messo appena due settimane per finire da una foresta ad un centro urbano in Cina e poi sfociare in altre aree geografiche. Purtroppo è anche colpa dell’uomo che ha creato le condizioni ideali per fare si che una epidemia propagasse in maniera più rapida. Viviamo una accelerazione evolutiva del virus. Riguardo alla situazione Coronavirus Lombardia, ci sono tassi di contagio e di mortalità molto più alti rispetto ad altre zone del mondo. Ed occorre capire perché e cosa sia accaduto a Codogno, Bergamo e Brescia”.

