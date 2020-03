L’uscita di scena di Adriana Volpe dalla casa del Grande Fratello Vip 4 è avvenuta per colpa del Coronavirus. Grave lutto per la presentatrice tv.

Ha fatto molto scalpore l’uscita di Adriana Volpe dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 4′. La cosa è avvenuta nel pomeriggio del 19 marzo, in maniera molto repentina. A darne notizia era stata la produzione del noto reality show di Canale 5, attraverso uno scarno comunicato.

L’uscita della 46enne di Trento dal gioco ha avuto luogo per un motivo molto grave: il suocero infatti è morto a causa del Coronavirus, che sta flagellando in particolare alcune zone del Nord Italia. La vittima si chiamava Ernesto Parli ed era il padre dell’attuale coniuge di Adriana Volpe, l’imprenditore Roberto. I due hanno anche una figlia di 10 anni, Gisele. Il suocero della conduttrice televisiva aveva 76 anni ed in passato era stato presidente della squadra di calcio svizzera del Chiasso, conferendole lustro tra anni ’70 e ’80. La Volpe sapeva comunque già da diversi giorni che l’uomo versava in uno stato di salute sempre più precario.

Adriana Volpe, la morte del suocero la spinge al ritiro dal GF Vip 4

L’uscita dal Grande Fratello Vip 4 è avvenuta quindi per una motivazione più che sensata. Lei è andata via ringraziando uno per uno i concorrenti in gara. “Questi 70 giorni trascorsi con voi sono stati molto preziosi. Mi avete dato moltissimo. Io ho fatto di tutto per restare qui e contribuire al messaggio ‘Andrà tutto bene’. Vi volevo salutare uno ad uno, adesso torno a fare la mamma e moglie a tempo pieno. Devo risolvere una situazione molto importante. Voi siate forti e dite una preghiera per me”. E come noto, il GF Vip 4 chiuderà con tre settimane di anticipo a causa dell’emergenza Coronavirus.

