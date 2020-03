Il Covid-19 continua a diffondersi nel mondo intero: la Germania verso misure più strette per cercare di ridurre i contagi.

Il coronavirus continua ad espandersi nel mondo a grande velocità. Ci sono oltre 303mila casi positivi su tutto il pianeta, con quasi 13mila decessi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, le persone guarite nel mondo sono oltre 91mila. L’Italia è ancora il paese europeo con più casi, ma la situazione di emergenza inizia ad interessare tutte le Nazioni. In Spagna situazione critica: i casi continuano ad aumentare così come i decessi. Come se non bastasse, il sistema sanitario è in crisi. Tutti i governi stanno cercando di adottare misure sempre più strette per cercare di ridurre la diffusione. In Germania, le limitazioni sono state adottate fino ad oggi a livello regionale. Angela Merkel ha tenuto una videoconferenza con i ministri e i presidenti dei Laender per discutere di un lockdown, ossia il blocco previsto durante le emergenze. Nelle prossime ore i vertici potrebbero quindi comunicare le nuove misure.

Covid-19, la Germania verso il divieto dei contatti

La Germania sta valutando il divieto di contatti per cercare di ridurre il diffondersi del coronavirus nel paese. La misura introdurrebbe il divieto di un raggruppamento di oltre due persone, eccezion fatta per i nuclei familiari. La Merkel ha avuto un incontro nel pomeriggio con alcuni ministri del suo gabinetto: presenti il ministro della Salute Jens Spahn e il vicecancelliere Olaf Scholz. Con molta probabilità, saranno comunicate misure ancora più drastiche, come la chiusura di ristoranti e trattorie, di parrucchieri, di centri di cosmetica e di centri per massaggi, ancora aperti nel corso delle ultime giornate. Stando ai dati raccolti, nel territorio tedesco i contagi sono in calo per il quarto giorno consecutivo.

