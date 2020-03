Il Ministro della salute Speranza è stato uno degli ospiti di Live Non è la d’Urso di questa sera

Il Ministro della salute Speranza è stato uno degli ospiti di Live Non è la d’Urso di questa sera. Speranza ha chiarito che, purtroppo, il picco dei contagi deve ancora arrivare e il numero di persone positive al coronavirus continuerà a salire. Il ministro, però, ci ha tenuto a chiarire che se tutti noi continuiamo a rispettare le regole, potremmo vedere a breve risultati significativi.

Le prossime giornate saranno quelle decisive, ci sono lavori che non possiamo interrompere, che consentono alle persone di accendere la luce, o riempire il frigorifero. Quei lavori vanno preservati. Ma tutti i lavori che possono essere in qualche modo sospesi, dobbiamo provare a farlo. Chi deve lavora per forza continui a farlo, ma c’è anche un pezzo di paese che può permettersi di fermarsi per due settimane e deve farlo. Tutto ciò che non è indispensabile proviamo a sospenderlo perché sono i giorni più decisivi per permettere al paese di ripartire. Ma dobbiamo vincere la battaglia sanitaria, solo dopo possiamo ripartire più forti di prima. I decreti sono importanti, ma non basta un decreto, quello che conta è la scelta di ciascun individuo- Faccio appello alle persone di rispettare convintamente quanto previsto. Abbiamo bisogno di un consenso sociale vero per vincere questa sfida».

La D’Urso ha chiesto poi al ministro perchè parla di due settimane: «Due settimane – spiega Speranza – è il tempo di incubazione massima, siamo arrivati davvero alle settimane cruciali. E’ vero che i numeri di oggi sono drammatici anche se leggermente in flessione, ma i numeri cresceranno nei prossimi giorni».

