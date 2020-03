La bella Elena Santarelli fa una rivelazione scottante in diretta nello studio di ‘Italia Si’. La cosa riguarda un rapporto completo su di un prato.

È un periodo difficile a causa del Coronavirus, ma Elena Santarelli prova ad alleggerire l’atmosfera raccontando alcune sue disavventure. Alla trasmissione ‘Italia Si’ condotta da Marco Liorni, la showgirl originaria di Latina ha fatto la sua ricomparsa dal vivo, dopo essere stata costretta a collegarsi da casa sua la settimana scorsa.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia| l’ospedale di Genova | “State a casa o finirete così” FOTO

Il motivo è da ricercare nel fatto di dover restare per forza di cose in isolamento domiciliare a seguito di un viaggio compiuto a Milano pochi giorni prima. Trascorsi i canonici 14 giorni di quarantena, Elena Santarelli è potuta così ricomparire di persona in studio. Uno studio però completamente vuoto e senza più pubblico già da alcune puntate ormai. Una delle sue dichiarazioni fatte in diretta ha suscitato divertimento misto ad imbarazzo ed anche rabbia. “Una mia amica mi ha detto di avere visto una coppia avere un rapporto all’aperto, in un parco a Roma. Esiste anche un video”.

LEGGI ANCHE –> Covid 19 Marche | muore a casa | il marito veglia il corpo per un giorno

Elena Santarelli: “Due tizi lo hanno fatto in un parco all’Eur”

Lo spazio verde in questione sorge nel quartiere Eur. “Precisamente vicino al laghetto”, ha puntualizzato la 37enne moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi. Una notizia che ha lasciato basiti tanto il conduttore Marco Liorni quanto gli altri ospiti fissi, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa, oltre a Mauro Coruzzi (Platinette) collegato da casa sua a Milano. Lo sconcerto nasce dal fatto che i due focosi amanti hanno compiuto diversi reati in un colpo solo. Oltre a quello di atti osceni in luogo pubblico infatti entrambi hanno palesemente violato i provvedimenti anti-Coronavirus emessi dal Governo. E che le autorità cercano ogni giorno disperatamente di far capire quanto sia invece importante rispettarli. Se usciremo il più tardi possibile di casa sarà per colpa di gente irresponsabile come questa.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip | Adriana Volpe fuori per lutto | “Colpa del Coronavirus”