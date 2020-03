Coronavirus, Jessica muore a 43 anni. “La mamma non si sveglia”, le parole del figlio Samuel, tredici anni, che ha trovato la madre morta

Si è spenta Giovedì 19 Marzo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con la diagnosi del coronavirus Jessica Barcella, una donna di 43 anni e madre di Samuel. A dare l’annuncio è stato il figlio che giovedì mattina ha cercato di svegliare la mamma invano. “La mamma non si sveglia”. Queste le parole dette al papà Luigi, che ha poi avvisato la mamma Rosa e la sorella Iris. Insieme hanno poi ripercorso gli ultimi venti giorni di calvario della famiglia, per trovare o almeno cercare di capire la causa del contagio. “I medici l’hanno presa a cuore, anche perché giovane e mamma – dice la sorella – sono stati davvero splendidi, anche se hanno detto che per loro la scomparsa è stata un grande insuccesso“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sondaggio Politico: il clamoroso sorpasso secondo gli ultimi dati

Coronavirus, il calvario di Jessica

“Stava benissimo – racconta la sorella – in generale non ha mai avuto un’influenza nella sua vita. Non fumava, non beveva: era anche salutista nel mangiare, benché mai estremista”. La donna ha iniziato a stare male il 29 febbraio, con un po’ di febbre e qualche dolore tipico dell’influenza. Lunedì 2 marzo ecco i dolori, anche forti, al torace. Martedì il marito la accompagna all’ospedale di Seriate per una radiografia. L’esito parla di una polmonite con versamento pleurico sinistro. Martedì 8 marzo Jessica non si sveglia più così viene trasportata con urgenza in ospedale, poi viene sedata e intubata. I giorni dopo sembra arrivare un lieve miglioramento, ma poi il quadro clinico precipita e alle 11,20 di giovedì scorso la quarantatreenne muore. La polmonite era diversa da quella di una settimana prima. E il tampone è risultato positivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19 Italia, la classe dei nuovi poveri: chi è davvero in ginocchio