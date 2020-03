Antonietta M. Gatti, fisico e bioingegnere nell’ambito della nano tossicità, parla della presunta correlazione inquinamento e morti in Lombardia per Covid-19

Antonietta M. Gatti, fisico e bioingegnere nell’ambito della nano tossicità, ha detto la sua sulla presunta correlazione tra l’inquinamento dell’aria in Lombardia e l’elevato numero di morti per Covid-19. Secondo l’esperta, non si può escludere l’inquinamento da polveri sottili in Lombardia possa aver inciso sull’alto dato di vittime del virus. Come si legge su ‘3Bmeteo.com‘, la dottoressa lo ritiene “plausibile“. La dottoressa infatti ricorda. “È stato detto che molte persone per lo più anziane (la media è 80 anni) sono morte non di coronavirus ma con il virus“.

Il medico aggiunge. “Persone già debilitate, cioè con patologie anche innescate da inquinamento ambientale, non disponevano più di un sistema immunitario efficiente. Ricordo che al momento non ci sono medici capaci di diagnosticare una patologia da polveri. In un progetto Europeo (DIPNA) di nanotossicologia, noi abbiamo già dimostrato che cellule attaccate da nanopolveri non hanno più un sistema di difesa capace di reagire“.

Covid-19 e ambiente, la dottoressa Gatti: “Le polveri ambientali possono compromettere sistema e accelerare morte”

Gatti poi prosegue. “È già stato dimostrato dalla Scuola di Leuven (Belgio) che polveri nanometriche (0.1micron), se arrivano agli alveoli, passano la barriera polmonare in 60 secondi e in un’ora possono arrivare a fegato e reni e da lì raggiungere tutti i siti del corpo, nessuno escluso“.

Il fisico conclude. “Questo fatto è noto dagli scienziati, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già stimato in 7.000.000 ogni anno le morti per patologie polmonari, cardiovascolari e cerebrali dovute all’inquinamento. E’ ovvio che, in un sistema già compromesso dalle polveri ambientali che sono responsabili di uno stato infiammatorio, un ulteriore insulto, per di più infettivo, può accelerare la morte“.

