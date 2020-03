A Non è l’Arena il critico ha più volte attaccato e insultato il virologo in materia di Covid-19 ma lo scienziato alla fine non ce l’ha fatta e lo ha definito un “irresponsabile”

Non ci sono stati freni, ieri, a Non è L’Arena tra Vittorio Sgarbi e il virologo Fabrizio Pregliasco. Animi accesi in un durissimo scontro tv tra lo studioso e il critico d’arte in materia di Covid-19. Il dibattito esce fuori dal controllo del conduttore, Massimo Giletti quando si parla dell’Avigan il farmaco che si sta usando in Giappone per combattere l’epidemia di coronavirus.

Le accuse di Sgarbi sono state forti e pesanti. Il critico ha infatti affermato come in Giappone il farmaco stia dando ottimi effetti contro il Covid-19, un effetto quasi miracoloso secondo Sgarbi. Ed è così che ha accusato i medici italiani di averlo nascosto per scopi oscuri.

Ma non è stato solo questo a far infuocare gli animi. Gli attacchi da parte di Sgarbi al virologo sono stati diversi. Tra questi la polemica tra Pregliasco e la collega Gismondo a cui lo studioso d’arte ha fatto riferimento per metterlo ancora in difficoltà. Ma il virologo non ha tardato a rispondere: “stanno morendo delle persone e ne moriranno ancora proprio per le sue stupidissime considerazioni. Lei è incredibile, non devono farla parlare”.

Leggi anche –> Covid-19, per Montanari è una “truffa gigantesca”- VIDEO

Covid-19, da Giletti botta e risposta senza freni

Ha fatto parlare tutti il botta e risposta senza freni tra Sgarbi e Pregliasco. Argomento di scontro il Covid-19. Nonostante le prime e pacate spiegazioni del virologo, Sgarbi dal canto suo ha replicato che le persone “muoiono perché nessuno le ha curate, non le avete curate” ha tuonato. E ancora le accuse non sono terminate. Il critico d’arte ha accusato i virologi di aver sottovalutato la forza dell’epidemia e li ha accusati di “incapacità”.

Pregliasco dal canto suo ha prima cercato di rispondere con tematiche scientifiche spiegando come il virus “Lo conosciamo da tempo e stiamo valutando gli effetti di cui non abbiamo ancora garanzie”. Ma i toni poi si sono alzati anche per il virologo che ha definito Sgarbi prima ignorate e poi un “irresponsabile”.

Sgarbi non è nuovo alle polemiche e alle accuse in materia di coronavirus. Già nelle scorse settimane, infatti, aveva insultato la categoria dei virologi, da Burioni allo stesso Pregliasco. Aveva invitato le persone a non dare troppo peso a quello che dicevano gli studiosi minimizzando i pericoli del coronavirus salvo poi fare un passo indietro alla luce degli ulteriori sviluppi.

Alla fine però Sgarbi ha ceduto anche ieri e ha chiesto scusa al virologo.

Leggi anche –> Covid-19, Speranza: “Vi spiego quando arriverà il picco”- VIDEO