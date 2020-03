Dieta a base di asparagi, preziosi alleati del peso e del benessere cardiaco. Ricchi di acqua e e di minerali importanti per la salute

In questo periodo la dieta consigliata dai nutrizionisti è quella accompagnata dagli asparagi. Questi ortaggi, appartenenti alla famiglia delle Asparagaceae, sono degli ottimi alleati della bellezza e della salute. Quali sono i benefici? Aiutano a tenere sotto controllo il peso e agiscono in maniera positiva sulla regolarità della pressione arteriosa. Gli asparagi hanno un basso apporto energetico, per esempio 100 grammi equivalgono a 20 calorie, e sono ricchi di acqua. Si distinguono vai tipi di asparagi: quello bianco che germoglia sotto terra e ha un sapore delicato; violetto dal sapore molto fruttato; verde che ha un sapore marcato ed ha un gusto dolciastro. In cucina si utilizzano i germogli verdi o bianchi e esistono modi diversi per cucinarli.

Dieta con asparagi, alleati della salute

Uno studio del 2013, gestito da un’equipe attiva presso la Kagawa Nutrition University di Tokyo, ha svolto un lavoro riguardo all’effetto di somministrazione dell’asparago. Dopo l’esperimento, che ha visto come campioni ratti da laboratorio, gli scienziati hanno riscontrato una riduzione notevole della pressione arteriosa sistolica. Altri studi hanno dimostrato che questi ortaggi hanno una bassa densità energetica che influenza il calo di peso. I benefici sulla regolarità della pressione arteriosa derivano dalla presenza di potassio, minerale di cui gli asparagi sono ottime fonti. Essi sono degli ottimi alleati di salute. Il periodo in cui si trovano va da marzo a giugno. Sono una fonte speciale di carotenoidi. Ma è fondamentale, in ogni caso, contattare il medico o un nutrizionista, prima di introdurli nella dieta.

