Lorella Cuccarini | il dramma del tumore | “La vita in frantumi”

Parla Lorella Cuccarini sul tumore avuto in passato. “Quando ti accorgi di qualcosa del genere, ogni tua certezza finisce in frantumi”.

La conduttrice de ‘La Vita in Diretta’, Lorella Cuccarini, che presenta la trasmissione di inchieste di Rai 1 ogni pomeriggio assieme al collega Alberto Matano, parla di una situazione molto complicata che la colpì nel 2002.

Si tratta di un tumore, che afflisse la poliedrica donna di spettacolo originaria di Roma quando aveva 37 anni. Allora si rese necessario un intervento chirurgico alla tiroide per l’asportazione della stessa. “Da allora vivo senza tiroide, quando ti accade una cosa del genere hai una visione della vita che va in frantumi. Mi accorsi del tumore in corso a seguito di un semplice controllo di routine. Ero dimagrita di colpo ed accusavo anche una tachicardia in eccesso”.

Lorella Cuccarini, il dramma del tumore: “Ci ho messo tanto tempo per recuperare”

Subito dopo il check-up il medico le disse senza giri di parole cosa le stava accadendo. C’era un nodulo alla tiroide che andava assolutamente rimosso. E da 18 anni la Cuccarini deve assumere un certo tipo di farmaco. “Dopo l’operazione ho impiegato molto tempo per recuperare e tornare alla normalità. Ci sono state tate difficoltà, ma ne sono venuta fuori grazie a mio marito ed i nostri figli”.

