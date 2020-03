Un legame che non si esaurisce quello tra Alex Baroni e Giorgia che ha omaggiato la mamma scomparsa in questi giorni a causa del coronavirus

Tra Giorgia e Alex Baroni un legame indissolubile, da sempre e per sempre. È noto a tutti come tra i due giovani talenti della scena musicale romana c’è stato sempre un grande sentimento e da quando il cantante è scomparso Giorgia ne tiene vivo il suo ricordo. In ogni occasione lei c’è a ricordarlo e onorarlo. Lo ha fatto anche in questi giorni di piena emergenza coronavirus in Italia. La cantante di “Come saprei” è tornata a parlare di Baroni ed in particolare della sua mamma.

“Voglio pensarti col tuo adorato figlio, a ridere della follia della vita” ha scritto sui social Giorgia che ha voluto fare un ultimo saluto pubblico alla mamma del cantante, Marina Marcelletti, che è scomparsa proprio in questi giorni perché sconfitta dal coronavirus. “Che donna eccezionale sei stata. Marina Baroni” ha aggiunto la cantante apponendo un cuore alla sua dedica corredata di una foto. Uno scatto antico e un po’ sfocato ma suggestivo.

Un post pieno di commenti, di like, di reazioni e condivisioni da milioni di utenti del web. Molti hanno ricordato la mamma di Baroni per le sue qualità e in ognuno di loro il ricordo è andato verso il figlio cantante.

“Grande donna coraggio…Marina ora sei con Alex..che tristezza nel cuore..ho sempre adorato Alex e la sua prematura scomparsa mi ha davvero toccata l’anima..” ha scritto un’utente. E poi ancora “Ora si sono ricongiunti mamma e figlio..riposa in pace Marina” e così via.

Leggi anche > Melissa Satta, i fan la ringraziano: “Ci allevi la tensione!” – FOTO

Giorgia e Alex Baroni, una coppia indelebile

Sono passi 18 anni ormai dalla scomparsa di Alex Baroni ma il suo ricordo e la sua voce rimangono indelebili nel pubblico italiano. La sua fu una tragica morte, in seguito ad un incidente in moto. Un periodo in coma dopo essere stato investito il 19 marzo del 2002 nella giornata della festa del papà. Non ce l’ha fatta il giovane cantante a combattere e si è lasciato andare.

Da allora un grande vuoto nel mondo della musica che la sua ex compagna Giorgia ha sempre cercato di colmare. I due, infatti, si erano lasciati da poco e la cantante lo ha sempre ribadito: “Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dirci erano ancora tante. Non mi rassegnai, e il 2002 fu per me un anno nel quale cambiai la mia vita, il modo di essere e di pensare”. Una relazione importante e fuori dalle indiscrezioni del gossip era stata la loro.

Il loro primo successo comune, “Cambiare” del 1997 rimane ancora oggi uno dei grandi singoli della musica italiana. Giorgia ha dedicato al suo ex compagno due canzoni: “Marzo” e “Per sempre”.

Leggi anche > Meteo Italia, altro che primavera: torna la neve