Covid-19 Campania, ecco l’ultimo bilancio nella regione del Sud Italia: ci sono dati contrastanti sulla diffusione dei contagi

In aumento, anche se ad un ritmo contenuto, i casi di contagio da coronavirus in Campania. Le misure di contenimento da parte del Governo, rafforzate dall’azione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sembra stiano facendo la loro parte per limitare l’emergenza. Ad oggi, i contagi in Campania sono 1.103, con 56 persone decedute, un numero non particolarmente elevato se rapportato a quello di altre regioni risultate molto più colpite dall’epidemia. I dati tuttavia sono positivi soltanto in parte. In provincia di Salerno e di Avellino, nonostante i focolai, i contagi sono stati contenuti rispettivamente in 182 e 155. 152 i casi in provincia di Caserta, appena 14 quelli nella provincia di Benevento. La situazione cambia nella provincia principale, quella del capoluogo. In provincia di Napoli infatti i casi sono 588, con ben 306 casi soltanto nella metropoli. Il lavoro per frenare il più possibile la diffusione del virus non può essere arrestato.

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, non solo anziani: a Bergamo 1800 30enni con la polmonite

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, c’è l’allarme sui tamponi: “Siamo gli ultimi in Italia”

Ci sono notevoli miglioramenti dal punto di vista medico, comunque, visti i casi di pazienti che stanno giovando dalla curva con il Tocilizumab, l’ormai celebre farmaco anti artrite. Sono quattro i pazienti ricoverati all’ospedale Cotugno di Napoli, uno dei poli principali nella cura delle malattie infettive, che sono stati estubati dopo il trattamento. La cura con il medicinale, per tutte queste persone, era iniziata tra il 18 e il 19 marzo. Si tratta di un 27enne e di tre uomini di 51, 55 e 56 anni. Questi ultimi, si apprende, sono le prime tre persone inserite nella sperimentazione Aifa.

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, gli operatori dell’ospedale chiedono aiuto: “Ci manca tutto”

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, clamoroso Borrelli: svelato il numero reale dei casi di contagio