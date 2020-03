L’attivista Greta Thumberg dichiara di avere contratto il Covid molto probabilmente. La giovane nota per la sua lotta contro la crisi climatica

Il coronavirus dilaga sempre di più anche tra le persone più note. Il segnale che nessuno è immune da tale pandemia. L’ultima ad aver subito il Covid-19 sembra essere stata l’attivista Greta Thumberg. La giovane nota alle cronache per la sua lotta contro la crisi climatica. “Le ultime due settimane sono rimasta in casa. Quando sono tornata dal mio viaggio nel Centro Europa mi sono isolata. Dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi”. Lo scrive Greta Thunberg sul suo profilo Instagram. “In Svezia ti puoi testare per Covid-19 solo se hai bisogno di cure mediche urgenti ma è estremamente probabile che lo abbia avuto, dati i sintomi e le circostanze combinati”, aggiunge l’attivista per l’ambiente.

Greta Thumberg dichiara di stare in isolamento: la situazione in Svezia

E mentre in Europa tutto chiude, in Svezia il governo e il ministro della salute dicono che la situazione ancora non è così grave e non c’è bisogno di chiudere uffici pubblici. Se senti anche un minimo sintomo, come raffreddore o tosse, non uscire- Queste le raccomandazioni del ministro della salute. Ma non specificano per quanto tempo. E come tutti sappiamo il Covid-19 può essere asintomatico, quindi le persone possono continuare a diffonderlo anche senza stare male. Ancora più preoccupante, il fatto che decidono di bloccare i test, e farli solo alle persone “a rischio” o già ospedalizzate. In questo modo non sappiamo il numero reale di persone infettate, se qualcuno dei nostri conoscenti ha il Coronavirus e può infettarci.

Leggi anche > Un ospedale chiede aiuto

Leggi anche > Riciclo in casa, la campagna del ministero