Coronavirus, tutti morti in una casa di riposo

Covid-19, tutti morti in una casa di riposo

Dieci ospiti in una casa di riposo tedesca di Wuerzburg, in Baviera, hanno perso la vita a causa del covi-19. Altre 62 persone, tra cui 33 collaboratori, risultano contagiate. Il tragico bilancio è stato reso noto dall’agenzia Dpa. Anche per le direttrici dell’istituto si sospetta una possibile infezione da coronavirus.

Tragedia a causa del covid-19

Anche a Mediglia, in provincia di Milano, 52 anziani sono deceduti nella casa di riposo “Residenza Borromea” dove vivevano. E adesso i loro parenti vogliono giustizia e chiaerzza. Hanno formato un comitato che agirà nei confronti della Regione e dell’Ats per capire come siano andate le cose. “Noi domandiamo come sia possibile, se abbiano preso le misure necessarie” dicono i parenti.

Dall’amministrazione della casa di riposo confermano il numero delle vittime e la situazione è difficile. “Avevamo 150 ospiti, 52 sono mancati. Noi abbiamo adottato tutte le misure previste dalle linee guida della Regione e abbiamo agito stretto sotto stretto controllo di Ats sia per garantire la salute dei nostri anziani, sia per tutelare la sicurezza dei nostri 70 operatori socio sanitari. Il primo caso è stato conclamato il 4 marzo, da lì abbiamo fatto quel che ci dicevano le autorità sanitarie giorno per giorno. Abbiamo chiuso la struttura ai visitatori, ai parenti, abbiamo cercato di far organizzare video chiamare fra gli anziani e le famiglie”.

I parenti però non sono molto rassicurati perché non sono stati avvertiti in tempo, neanche per dire che erano positivi al virus. Oltre ad aver perso i loro parenti senza neanche poterli separare, le famiglie delle vittime si sentono a rischio. “Ci sono stati oltre 50 morti e con tutte le famiglie il comportamento è stato uguale. Il sindaco di Mediglia ha scritto a tutti spiegando che c’erano state dei contagi e che all’intero erano state adottate le misure di prevenzioni. Nessuno si è curato di noi, né visita medica, né tampone”.