Covid-19 Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 25 marzo

La Protezione Civile, oggi mercoledì 25 marzo, affiderà ad un comunicato stampa l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

La Protezione Civile renderà noto tramite un comunicato l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da Covid-19. Il bollettino verrà pubblicato alle 18:00 stando al sito istituzionale. Angelo Borrelli non terrà la consueta conferenza: il commissario per l’emergenza avrebbe accusato sintomi febbrili.

Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 24 marzo

Il commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli ha reso noto che ieri martedì 24 marzo, i soggetti positivi avevano raggiunto i 54.030. Aggravato risultava anche il bilancio delle vittime, giunte a 6.821. Cresciuto parallelamente anche il numero dei guariti, ieri giunto a 8.326.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 lunedì 23 marzo

Angelo Borrelli, nella giornata di lunedì ha riferito che i contagi nel nostro Paese erano saliti a 63.927. Aumentate anche le vittime giunte a 6.078. Risultava cresciuto anche il numero dei guariti giunto a 7.423.

Coronavirus, Borrelli non farà parte della conferenza stampa alla Protezione Civile: il motivo

Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza della Protezione Civile, oggi non terrà la sua consueta conferenza stampa alle 18. Ha, infatti, accusato sintomi febbrili e pertanto è stato sottoposto al tampone per il coronavirus.

Covid-19, calano i contagi ma aumentano i morti

Come si evince dai numeri comunicati dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, la situazione in Italia resta critica. Pur essendovi stata una deflessione nei contagi non accennano a diminuire i decessi.

Ed infatti, nella giornata di ieri si sono registrate 743 morti, facendo salire il bilancio delle vittime a 6.821. Cifre esorbitanti anche quelle dei contagi che giungono a 69.176.

Covid-19 news, in arrivo altro importante aiuto all’Italia dalla Cina

La Cina non smette di aiutare l’Italia. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, sono giunti a Milano Malpensa su un volo proveniente da Fujiuan 14 operatori sanitari e non solo. Il Paese del Dragone donerà ad alcuni ospedali anche delle preziose attrezzature per fronteggiare la critica emergenza da Covid-19.

Il personale cinese per 5 giorni resterà in Toscana dove effettuerà attività di formazione ai sanitari regionali. Quanto alle attrezzature verranno caricate sui mezzi Estar e trasportati in vari presidi ospedalieri della Toscana.

Covid-19 l’Iss sfata tutti i falsi miti in circolazione sul virus

L’Italia sta fronteggiando una delle più drammatiche emergenze sanitarie della sua storia. Dopo l’epidemia di Spagnola negli anni ’20, ora quella da Covid-19. Il compito, adesso, è però paradossalmente reso più arduo a causa dei social network. In che senso? Il potente mezzo, ormai divenuto d’informazione, se da un lato rende più agevoli i contatti tra le Istituzioni e la popolazione, dall’altro è foriero di false informazioni. Leggende metropolitane, fake news e bufale di ogni sorta alimentano le psicosi dei cittadini che spesso si convincono di falsità.

Per tale ragione, al fine di sfatare alcuni miti, sono intervenuti gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità. Questi ultimi hanno risolto alcuni dei principali dubbi sorti nella popolazione circa le modalità di trasmissione del Covid-19.

Covid-19, l’Iss: chi sono i soggetti a rischio

Secondo un report dell’Istituto Superiore di Sanità ad essere maggiormente colpiti dal Covid-19 sarebbero gli uomini vicini agli 80 anni. I risultati sarebbero emersi a seguito di uno studio che ha preso come campione 2 mila vittime dell’epidemia.

I dati restituiti parlano che il 60% dei decessi riguardava soggetti maschili e che l’età media è di 79,5 anni.

