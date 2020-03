Covid 19 Madonna fa delle riflessioni | ma nella vasca da bagno FOTO

La situazione Covid 19 preoccupa Madonna. Per la cantante quella in atto è una drammatica emergenza. Lei ci avverte tutti a modo suo.

Quello di togliersi i vestiti di dosso è una sorta di ‘marchio di fabbrica’ che a Madonna non è mai mancato. La regina del pop lo ha fatto sempre per provocare, ma l’ultimo episodio in questo senso arriva invece per sensibilizzare l’opinione pubblica su quella che è la reale pericolosità del Covid-19.

Il Coronavirus ha ucciso oltre 19mila persone in tutto il mondo nel giro di quattro mesi. La maggior parte delle quali però nelle ultime cinque settimane, dopo che dalla Cina si è diffuso su tutti e cinque i continenti. Madonna sta tenendo degli appositi ‘Quarantine Diaries’ sui suoi canali social, nei quali parla con cadenza pressoché quotidiana di tutto quanto di terribile è connesso al Covid-19. “Questo agente virale è un grande livellatore, perché non discrimina tra ricchi, famosi, intelligenti, giovani, vecchi od altro. Colpisce tutti in maniera indistinta. Ci ha resi tutti uguali. Siamo tutti sulla stessa malandata barca, e se la barca affonda, affondiamo tutti insieme”.

Coronavirus Madonna, la popstar fa delle riflessioni importanti

La cantante, 61 anni, di recente è incappata in un incidente nel corso di una esibizione a Parigi. Ora deve fare i conti anche con i postumi di tale inconveniente. Ma ciò non le ha impedito di mettersi nella vasca da bagno e di farsi ritrarre così. Nel corso del 2020 Miss Ciccone aveva in programma diverse esibizioni nell’ambito del suo tour mondiale. Ma tutte le date hanno subito una cancellazione per colpa dell’epidemia da Coronavirus. Lo stesso hanno dovuto fare anche altri giganti della musica come i Pearl Jam o Lady Gaga.

