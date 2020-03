Covid-19, positivo al tampone il Principe Carlo: le sue condizioni – VIDEO

È risultato positivo al tampone per il Covid-19, il Principe Carlo d’Inghilterra che da giorni si trovava in isolamento nella propria residenza scozzese.

Il principe Carlo è risultato positivo al test per il Covid-19. Dopo la diffusione della notizia da fonti vicine all’erede al trono d’Inghilterra, come riporta Fanpage, la positività al tampone è stata confermata anche dalla famiglia reale con un comunicato. Il principe 72enne, come specificato nella nota, era già in isolamento nella sua residenza in Scozia e dunque lontano dalla regina Elisabetta. L’erede al trono, dopo aver manifestato alcuni sintomi nei giorni scorsi, riporta Fanpage, si era sottoposto al tampone come anche sua moglie Camilla, la quale è risultata negativa. La famiglia reale ha rassicurato sulle condizioni di salute sia del Principe che della sovrana.

