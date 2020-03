Uova di Pasqua, come farlo in casa: l’alternativa veloce in quarantena

L’uovo di Pasqua è una tradizione antichissima, addirittura precedente alla Pasqua stessa, la festa in cui tutti siamo abituati a mangiarlo. Rappresenta la rinascita, la primavera, è presente in molte culture rurali arcaiche. In seguito, con il cristianesimo, si è rafforzata l’usanza di regalare/mangiare/decorare/nascondere uova per Pasqua. L’uovo di cioccolato, però, quello con la sorpresa all’interno, è qualcosa di più recente. Nonostante ciò è una tradizione a cui nessuno vuole rinunciare. Anche in questo periodo di quarantena. Con alcuni trucchi, però, e alcune raccomandazioni, potremo ottenere un buon risultato anche al primo tentativo fatto in casa.

Come assumere le vitamine che fanno bene al sistema immunitario –> LEGGI QUI

Uova di Pasqua fatto in casa

Servono due attrezzi fondamentali: il primo è un buon termometro da cucina, il secondo è lo stampo. Entrambi si trovano in negozio oppure online. Il primo passaggio è temperare il cioccolato: farlo sciogliere a bagnomaria mescolando in continuazione. Quando sarà tutto sciolto iniziate a misurare la temperatura che dovrà superare i 54 gradi. Poi versate il cioccolato sul marmo, stando attenti a non far sgocciolare il fondo della pentola sul piano.

Non va versato tutto, circa più della metà. Con una spatola lavorate il cioccolato, stendendolo sul marmo per raffreddarlo. Misurate quando è a 28 gradi rimettetelo nel pentolino nel pentolino mescolando col cioccolato ancora fuso e caldo. L’obiettivo è raggiungere una temperatura di poco superiore ai 30 gradi. Se non è scesa abbastanza, rimettete una parte del cioccolato sul marmo. Se è scesa troppo, ponete di nuovo sull’acqua calda. Questi saliscendi di temperatura sono quello che rende il cioccolato stabile e lavorabile.

A questo punto il cioccolato va versato nello stampo, spargendolo uniformemente con rapidi movimenti circolari. Dopo un po’ rovesciate lo stampo facendo colare il cioccolato in eccesso: fate rassodare per 20 minuti e ripetete l’operazione. Rifate tutto una terza volta, e dopo l’ultimo passaggio uniformate i bordi e fate cristallizzate per 3 ore. Premendo delicatamente sullo stampo, sformate con molta attenzione e preparatevi all’ultimo passaggio.

Scaldate una padella molto grande, toglietela dal fuoco e appoggiate una metà per qualche secondo. Il tempo che il cioccolato sul bordo si ammorbidisca senza sciogliersi. Fate aderire le due metà, tenete premuto delicatamente per qualche minuto fino a che non è solidificato. Attenzione a non dimenticare di inserire la sorpresa!