L’Oms vede il picco dell’epidemia. Per la prima volta si sbilanciano e questo è un grosso passo avanti: sarà la settimana prossima secondo gli epserti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. A intervenire è stato il direttore vicario Ranieri Guerra che si è aggiunto alla coda di pronostici: “Il rallentamento della velocità di crescita” sia “un fattore estremamente positivo”. In alcune regioni “siamo vicini al punto di caduta della curva ”, perciò “il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere”. Il numero delle morti però non ha fatto registrare lo stesso andamento. C’è una spiegazione anche per questo: “Purtroppo la mortalità segue di qualche giorno la curva di diminuzione della diffusone di contagio – ha spiegato Guerra – Ci aspettiamo di vederla decadere, ma con alcuni giorni di ritardo rispetto al numero dei contagiati”.

L’Oms vede il picco, positive le misure italiane

Le misure restrittive introdotte in tutta Italia lo scorso 9 marzo sembrano mostrare i primi risultati, nei prossimi giorni dovremmo vedere ulteriori miglioramenti: “Credo che questa settimana e i primi giorni della prossima saranno decisivi, perché sono i momenti in cui i provvedimenti di governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto”, ha ribadito il direttore vicario dell’OMS. La curva quindi dovrebbe iniziare a invertirsi presto ma nonostante le rassicurazioni anche quest’ultimo ha ricordato che “chiunque dica qualcosa adesso dice una stupidaggine”, ogni previsione dovrà essere presa con le pinze.

