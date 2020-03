Belen Rodriguez, la grande bellezza su Instagram: curve da infarto – FOTO

Belen Rodriguez sempre al top, la showgirl argentina colpisce ancora con uno scatto mozzafiato che fa sognare i followers

In tempi di emergenza coronavirus, con l’isolamento domestico per rallentare il più possibile la diffusione del contagio, le giornate possono spesso essere lunghe. Specialmente per chi in questo momento non può nemmeno usufruire dello smart working. Tra le principali ‘attività’, si cercano soprattutto motivi di svago e di evasione da una routine quotidiana mai così limitata e stringente. In questo senso, Instagram, come noto agli appassionati, offre diversi motivi di interesse.

LEGGI ANCHE >>> Ludovica Pagani, l’allenamento in casa è bollente – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Canalis, senza trucco è più bella che mai – FOTO

Tra questi, non si può non annoverare Belen Rodriguez. La showgirl argentina è sempre molto attiva sul proprio social network e anche in questo momento posta numerosi contenuti per intrattenere i suoi followers. Non mancano mai scatti particolarmente sensuali e provocanti, tra quelli autoprodotti tra le proprie mura di casa e quelli che richiamano a poco tempo fa, quando ancora c’era una certa libertà di movimento. In questi giorni, numerosi gli scatti postati da Belen risalenti all’estate, in cui possiamo ammirarla in costume e gustarci le sue forme perfette. I fan approvano e diversi commentano definendola come ‘la grande bellezza’. Con curve del genere, del resto, non si può che essere d’accordo. Like a profusione pienamente meritati per la caliente sudamericana, che non perde mai il suo ‘tocco’ particolare e il suo fascino.

LEGGI ANCHE >>> Emily Ratajkowski, il lato B è sempre super – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Covid 19, Madonna fa delle riflessioni ma nella vasca da bagno – FOTO