“Carlo ha un figlio segreto | Elisabetta sa tutto da 40 anni” | chi è la madre

Situazione Carlo figlio segreto, spunta fuori un fratellastro per William e Harry. Chi è, quanti anni ha e soprattutto chi sarebbe la madre?

Era il 1977 quando ci fu il primo contatto tra il principe Carlo d’Inghilterra e Lady Diana. Poi i due si sarebbero sposati poi il 29 luglio 1981, con il loro matrimonio che ha portato alla nascita di William e Harry. Ma di Carlo – del quale si sta parlando in questi giorni per la sua confermata positività al Coronavirus – avrebbe anche un altro figlio, nato prima dei due rampolli.

E la Regina Elisabetta saprebbe tutto. Lo riportano i tabloid inglesi, che snocciolano alcuni dati sensibili tra nome, età ed identità della madre. Quest’ultima altri non sarebbe se non Camilla Parker-Bowles, l’amante storica del figlio di Elisabetta e sua attuale compagna. Anche se si vocifera di una prolungata crisi tra i due. L’uomo avrebbe oltre 50 anni e sembra si chiami Simon Charles Dorante-Day. La stampa scandalistica inglese riferisce che vivrebbe in Australia, da dove, consapevole del suo alto lignaggio, si starebbe battendo per vedere riconosciuti i propri diritti ed ottenere un qualche titolo nobiliare. Proprio per questo motivo Simon Charles (da notare che porta anche il nome del presunto padre) si è rivolto all’Alta Corte Australiana per comunicare di essere addirittura il secondo per diritto nella linea di successione per il trono del Regno Unito.

Carlo figlio segreto, il matrimonio con Diana sarebbe nato per mascherare la cosa

Carlo questo figlio segreto avrebbe sempre fatto di tutto per tenerlo nascosto. Il tutto sarebbe venuto fuori a causa di una confidente di Elisabetta, una agente segreta di nome Odette Sansom. Un personaggio privilegiato a conoscenza di segreti a quanto pare anche scottanti. Il matrimonio di Carlo del 1981 con Diana sarebbe stato imposto proprio perché la corte stava per rendere pubblica l’esistenza di questo figlio, che all’epoca aveva oltre 10 anni. Il 71enne principe Carlo non avrebbe nascosto l’esistenza di Simon nemmeno a Diana.. E come se non bastasse, ci sarebbe anche una figlia segreta, concepita con Lady Diana ma in vitro e che vivrebbe negli Stati Uniti. Il gossip d’Oltremanica afferma anche che questa donna si sarebbe incontrata con William e Kate.

