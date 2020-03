Michael Jackson il re del pop aveva previsto la pandemia del Coronavirus. Parla la guardia del corpo: “Ecco perché indossava sempre la mascherina”

Michael Jackson, il re del pop, aveva previsto la pandemia o almeno così sembra. A svelarlo è Matt Fiddes, la sua guardia del corpo che per un decennio è stato a fianco della star. L’ex bodyguard, parlando al tabloid inglese Sun, sostiene che il musicista sapesse “che un disastro naturale fosse sempre dietro l’angolo – spiega – era molto consapevole e aveva predetto che saremmo potuti essere spazzati via in qualsiasi momento. Che un germe potesse diffondersi“. E sarebbe questo il motivo, secondo Fiddes, del suo indossare spesso una mascherina chirurgica.

Michael Jackson e la sua profezia

Fiddes è convinto che, se la star fosse viva, sarebbe scoraggiata poiché per così tanto tempo la gente non l’ha presa sul serio. “Direbbe loro: Te l’avevo detto“. Afferma la guardia del corpo. Così se ai tempi del Coronavirus è diventata ormai un’abitudine indossare la mascherina, e guai chi non ce l’ha, Fiddes racconta di aver chiesto al re di non portarla, perché lo imbarazzava essere fotografato accanto a lui in un contesto ben diverso rispetto ad oggi. “Oggi direbbe: “Matt, non posso ammalarmi, non posso deludere i miei fan. Ho dei concerti in vista. Sono su questa terra per un motivo – continua – Non devo danneggiare la mia voce, devo stare bene, non so chi incontrerò oggi, non so cosa potrei trasmettere“. La verità è che Jackson è sempre stato descritto come un misofobo, un po’ come il magnate di Hollywood Howard Hughes. La mascherina chirurgica in pubblico era per lui una protezione da qualsiasi pericolo d’infezione, ma di certo non poteva prevedere lo scoppio di una pandemia globale come quella in corso.

