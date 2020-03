Dieta in quarantena, cibi si e cibi no. Ecco qual è l’alimentazione da evitare per rimanere in salute. Fondamentale adottare uno stile di vita sano

E’ sempre difficile seguire un’alimentazione corretta soprattutto in questo periodo così delicato che sta a mettendo alla prova proprio tutti. Seguire una dieta sana e uno stile di vita equilibrato è fondamentale in particolare in questo momento stressante, dovuto all’emergenza del Coronavirus. Mangiare bene infatti non ci aiuta soltanto a perdere peso nel caso in cui abbiamo da smaltire qualche chilo di troppo, ma anche a rimanere in salute. Bisogna fare attenzione a quali cibi mangiare e quali evitare. Inoltre teniamo conto anche della quantità e della frequenza con cui siamo soliti consumare certi alimenti: in via sporadica o abitualmente.

Cibi da evitare in quarantena

Quali sono i prodotti da evitare? Carni lavorate come hot dog, salsiccia e bacon, salumi, insaccati e wurstel. Questi andrebbero evitati o ridotti in quanto sono ricchi di grassi saturi e sodio, nemici giurati della pressione. Inoltre il consumo quotidiano di questi insaccati può aumentare il rischio di patologie cardiache e diabete. Il sale non dovrebbe superare i 5 grammi al giorno che corrispondono a un cucchiaino. Gli alimenti fritti sono cotti ad elevate temperature e possono produrre l’acrilammide, un composto che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità potrebbe risultare cancerogeno. Le salse e i sughi pronti dovrebbero essere evitati poiché contengono molti conservanti. Allo stesso modo bisogna limitare i piatti surgelati prefritti e impanati.

Visto che dobbiamo rimanere a casa è arrivato il momento di iniziare a cucinare, i piatti naturali e senza conservanti sono i migliori per una buona alimentazione e uno stile di vita equilibrato, anche in quarantena.