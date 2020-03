Attività fisica a casa, gli esercizi per rassodare i glutei e le gambe delle star. Allenarsi ai tempi del Coronavirus si può

Allenarsi non è mai stato così facile. Durante la quarantena gli italiani si sono rivelati più sportivi di quello che si pensava. Infatti prima delle ultime restrizioni, molti continuavano ad fare la loro quotidiana corsetta nei parchi o per strada. Ora che bisogna rimanere a casa come possiamo fare attività fisica? Arrivano i consigli delle star, anche loro nelle proprie abitazioni, che non possono fare a meno di allenarsi. Instagram diventa la nuova palestra. Infatti molti postano i loro workout che gli italiani dovrebbero imitare. Venti minuti al giorno sono utili per liberare la mente e rassodare il corpo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alimentazione da quarantena, alcuni cibi da evitare

Gli esercizi utili per l’attività fisica

Sono molti i vip che hanno deciso di postare i propri circuiti. Chris Hemswhorth mette a disposizione sei settimane di accesso gratuito alla sua app di fitness CentrFit. Cristina Marino, compagna di Luca Argentero e in dolce attesa, ha messo a disposizione un programma di allenamento di 14 giorni: lezioni di yoga con Eleonora Biliotti, sessioni di functional trainer, consigli sulla gravidanza con l’intervento di esperti, preparazione di ricette sane e supporto psicologico per la gestione emotiva. Le modelle di Victoria’s Secret Jospehine Skriver e Jasmine Tooks hanno creato una pagina Instagram @joja per condividere tips ispirazionali di fitness e alimentazione. Per la quarantena si sono attivate anche con tutorial che si possono seguire dalle story. La modella Sara Sampaio si allena con il trainer Jason Walsh. Lui è tra i fitness guru più seguiti di Hollywood, che tiene in forma anche Irina Shayk, Bradley Cooper, Jessica Biel, Brie Larson, Liam Hemsworth. Ha ideato il metodo Rise Nation, un workout di 30 minuti.

Inoltre ha lanciato la #togetherwerise challenge che consiste in 10 esercizi per 10 ripetizioni e 10 round da condividere via social. La sfida sta avendo molto successo.