Il Barcellona lo vuole a tutti i costi, è da tempo sulle tracce di un calciatore dell’Inter. Si tratta di Lautaro Martinez

Il calcio giocato è fermo ma il mercato non dorme mai. I club pensano anche al prossimo anno, non hanno intenzione di abbandonare piste già calde. E’ così per il Barcellona che è da tempo sulle tracce di un calciatore dell’Inter. Si tratta di Lautaro Martinez, l’argino che fa coppia in attacco con il gigante belga Lukaku. Partito in sordina, Martinez è in progressivo crescendo dalla metà della scorsa stagione. Con Antonio Conte sta facendo degli ulteriori passi avanti ed ha contribuito all’ottimo campionato dei nerazzurri. Per certi versi ricorda una vecchia conoscenza degli interisti. Ivan Zamorano, il cileno che giocava con il numero 1+8 gli somiglia calcisticamente parlando. Stesso modo di stare in campo. Tanto movimento su tutto il fronte offensivo e prontezza davanti al portiere. Non mancano le capacità aerobiche, anche se su questo aspetto Zamorano era più dotato.

Lo vuole a tutti i costi, ecco l’offerta

Il Barcellona è pronto a prendere un altro attaccante. Va rinforzata la prima linea nonostante lo scorso anno sia arrivato Griezmann. Il francese è costato ben 100 milioni dall’Atletico ma non ha convinto molto. Inoltre, la squadra catalana deve prepararsi. Gli anni passano per Suarez e Messi e davanti è necessario migliorare la quantità e la qualità delle punte per restare competitivi. Così è arrivata l’offerta per l’Inter. Ben 70 milioni pronti a sganciare per l’argentino Lautaro. I nerazzurri, però, resistono e rilanciano. Va via soltanto per 150 milioni fanno sapere da fonti vicine al club nerazzurro.

