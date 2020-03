La coppia Carlotta Mantovan Frizzi era bellissima, poi il conduttore televisivo morì, per il dolore dell’intera Italia che tanto lo apprezzava.

Nella giornata del 26 marzo 2020 è caduto il secondo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi. L’amatissimo conduttore televisivo era sposato con Carlotta Mantovan, attuale volto Rai. I due si conobbero durante Miss Italia 2001, dove la 37enne giornalista si classificò seconda.

E nel corso della loro comunque lunga unione, considerando anche il fidanzamento, è nata anche la piccola Stella, nel 2013. In occasione di questo nuovo, triste anniversario della scomparsa di Frizzi, che se ne andò a soli 60 all’ospedale ‘Sant’Andrea’ di Roma, tanti sono i messaggi rilasciati da numerosi vip ed anche da moltissime persone comuni che amavano il presentatore televisivo per il buonumore, la schiettezza e la gentilezza che sapeva trasmettere. In molti ricorderanno per sempre quella sua risata inconfondibile.

Carlotta Mantovan Frizzi, lei non pubblica nulla per ricordarlo: soffre dignitosamente in silenzio

E cosa ha fatto Carlotta Mantovan per ricordare Fabrizio Frizzi? Dal suo profilo personale Instagram, molto seguito, si può intuire come la stessa non abbia fatto niente. Ma questo la dice lunga sul dolore provato per la perdita dell’adorato marito. La Mantovan preferisce tenere tutto per se questo immenso dolore, e tutti noi comprendiamo la sua scelta di non esternare in maniera pubblica sui social network un insieme di sensazioni travolgenti che deve averla investita.

Anche l’anno scorso le cose andarono così, con la bella Carlotta che mantenne per sé qualunque emozione. Alcuni ci sono rimasti male per questo mancato ricordo. Ma la scelta di Carlotta va rispettata ed è pienamente comprensibile.