Coronavirus, Gabriele Corsi del Trio Medusa pubblica un post su instagram e scrive: ” Vi racconto come funziona morire ora”

Gabriele Corsi, uno dei componenti del trio medusa, ha postato su Instagram una foto con una candela accesa accompagnata da un messaggio che racconta come si vive la morte ai tempi del Coronavirus. La sua famiglia è in lutto, infatti l’attore ha perso da poco, a causa del virus, suo suocero. Le sue parole commuovono il web e riassumono il dolore e lo strazio di tutte quelle persone che hanno perso i loro cari e non hanno la possibilità di riabbracciarli neanche per l’ultima volta, poiché la situazione lo vieta. “In tanti già lo sanno. – inizia così il messaggio – In tanti l’hanno capito. In tanti, troppi, lo stanno vivendo sulla loro pelle”. Il suo è un messaggio straziante, pieno di dolore, lo stesso che in questi giorni accompagna la vita di molti, quelli che hanno perso i loro cari o attendono una chiamata di speranza dall’ospedale.

Coronavirus, Gabriele Corsi commuove il web

La perdita di una persona è già un evento che ti segna ma la sofferenza in questo momento raddoppia perché i famigliari devono affrontare il lutto da soli senza un aiuto, un abbraccio, una carezza di persone che ti vogliono bene. Infatti solo i parenti di primo grado possono accompagnare il defunto al cimitero e assistere alla sepoltura. I nipoti non possono salutare per l’ultima volta il nonno o la nonna e al cimitero bisogna stare ad un metro di distanza. “Non state vicini. In un momento come questo: non state vicini – conclude l’attore – Se lo sapevate che funzionava così mi spiace avervi rubato del tempo. Ma se non lo sapevate, adesso lo sapete che funziona così”.

Tanti hanno speso un momento per salutare, anche solo virtualmente, la famiglia Corsi. In questi momenti un gesto o una parola di conforto aiutano ad andare avanti e ad affrontare il vuoto che la persona cara ha lasciato.