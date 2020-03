Covid-19, addio alle code nei supermercati. Arriva l’app ufirst gratuita per aiutare ospedali, farmacie a alimentari. Basterà prenotarsi con un clic

Arriva l’applicazione Ufirst per limitare le code ai supermercati, farmacie e ospedali. In particolare nella sanità, sia nel Lazio che in Lombardia, le richieste arrivano da piccoli studi medici, catene della grande distribuzione, farmacie. L’obiettivo è organizzare e regolare gli accessi dei pazienti che hanno bisogno di una visita di controllo o di un trattamento che non può essere rinviato, ma anche capire se è possibile gestire il flusso delle emergenze. Si tratta di uno strumento utile e semplice da usare. L’app ufirst consentirà ai gestori dei servizi pubblici, punti vendita e studi professionali di scandire gli ingressi e agli interessati di prenotarsi con un clic e di ricevere informazioni in tempo reale sull’attesa. L’applicazione sarà gratuita fino al 30 giugno a tutte le strutture aperte al pubblico.

Covid-19, le novità dell’app ufirst

App Ufirst è uno strumento che si differenzia dalle altre applicazioni diffuse in questi giorni. L’amministratore delegato Barletta afferma:” Siamo integrati con la struttura e questo consente tra l’altro, come invece accadeva con le vecchie applicazioni, di non creare due diverse file: una virtuale e una reale – continua – la nostra tecnologia è compatibile è compatibile con il 99 per cento dei sistemi salta coda esistenti al mondo“. Gli operatori interessati potranno richiedere l’accesso inviando una richiesta all’indirizzo di posta solidarieta@ufirst.com. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione, sarà sufficiente installare il software e attivarlo. Tempo stimato, non più di 30 minuti. Una volta in funzione, il personale della struttura potrà fare avanzare la fila a distanza dal proprio dispositivo smartphone, tablet o pc semplicemente selezionando i numeri successivi quando l’utente precedente sarà uscito.

I clienti potranno prenotare il loro posto in fila direttamente dall’applicazione Ufirst che potrà essere scaricata su App o Google Play Store, senza muoversi necessariamente da casa.