La virologa che lavora negli Usa valuta positivamente il trend che vede calare i contagi da Covid-19 ma resta cauta. Ammette che bisogna ancora attendere per capire se le misure contenitive funzionano

Si definisce “cautamente ottimista per l’Italia” la virologa italiana Ilaria Capua, direttrice della One Health Center of Excellence all’Università della Florida.

In collegamento con il Tg1 dagli Stati Uniti dice la sua in merito allo stato dell’arte dell’avanzata del Covid-19 nel nostro Paese. La virologa di fama mondiale è convinta che le misure restrittive emanate dal Governo saranno efficaci e riusciranno a contenere la diffusione del virus.

Analizza i dati la studiosa e spiega come i nuovi contagi non sono da attribuire al fatto che le misure contenitive non portino dei frutti. I nuovi casi, infatti, ha specificato la Capua, sono “riconducibili a contagi di 10-15 giorni fa”. In quel periodo erano già attive le misure di contenimento ma non erano così stringenti come sono oggi. Proprio per questo, seppur con molta cautela, dice di essere fiduciosa per il futuro dell’Italia.

Covid-19, le speranze positive della virologa

“La situazione mi fa ben sperare, perché il nostro Paese per il quarto giorno consecutivo ha registrato un calo nei contagi da Covid-19″. Una cauta constatazione quella fatta da Ilaria Capua al Tg1 appoggiata da molti studiosi. Tutti, come la virologa, fin da subito hanno puntualizzato che non è possibile esultare. La discesa dei contagi c’è stata ma bisogna attendere.

E così è stato visto che dopo quattro giorni in cui i contagi erano lievemente in calo ieri sono tornati a crescere. Secondo gli esperti il raggiungimento del picco nel nostro Paese è vicino.

Le regioni più colpite dal Covid-19 restano quella del Nord. La Lombardia continua ad essere, amaramente, capofila, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Piemonte. Tra i contagiati anche il capo della Polizia Borrelli scelto dal governatore Fontana come commissario straordinario per l’emergenza. È risultato, invece, negativo al Covid-19 Angelo Borrelli, capo della Protezione civile che è assente da due giorni dall’ormai odierna conferenza stampa.

La virologa al telegiornale della televisione di stato ha spiegato che i casi di nuovi infetti che emergono negli ultimi giorni sono da riferirsi a contagi ormai avvenuti parecchio giorni fa. Non è da tralasciare che il virus ha bisogno di un periodo di incubazione prima di manifestare i primi sintomi.

Il trend positivo secondo la Capua dovrebbe “fortificarsi nei prossimi giorni”. Se così sarà vorrà dire che le misure attuate sono state adeguate. Non resta dunque che aspettare i dati della giornata di oggi per capire se la curva dei nuovi contagi ha fatto di nuovo un passo indietro.

