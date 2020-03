I due leader si organizzato per lavorare insieme al contrasto del Covid-19. Anche la Russia corre ai ripari e da domani chiude bar e ristoranti

Coloro che si erano dimostrati tra i primi ad essere molto cauti contro il diffondersi del Covid-19 ora si mobilitano e collaborano. Parliamo di Emmanuel Macron e Donald Trump, rispettivamente presidente francese e americano che a quanto pare stanno facendo fronte comune per il contrasto al coronavirus.

Le notizie sono ancora pochissime ma da un tweet del presidente francese si capisce che qualcosa bolle in pentola. Macron, infatti, ha spiegato di aver avuto “un’ottima discussione” con Trump sulla crisi del coronavirus. Non è stato svelato nient’altro su questa mossa bilaterale per contrastare il Covid-19. Macron ha solo aggiunto di essere al lavoro, anche con altri Paesi, per attivare “una nuova forte iniziativa” in brevissimo tempo.

Entrambi i presidenti ora nel cuore dell’emergenza corrono ai ripari. All’inizio erano stati cauti e non avevano attivato grandi misure. Il leader transalpino con le scuole chiuse aveva addirittura dato il via libera alle elezioni, salvo poi dopo qualche giorno chiudere tutto e schierare l’esercito in strada.

Anche il suo omologo statunitense che adesso sta facendo i conti con un numero immane di contagi, all’inizio aveva preso sottogamba la situazione. E invece adesso gli Stati Uniti, secondo i dati del New York Times, sono il primo Paese al mondo per numero di contagi da coronavirus con oltre 80 mila persone malate.

Leggi anche –> Covid-19 Italia, sui contagi Ilaria Capua è ottimista

Covid-19, anche la Russia si mobilita

Anche la Russia sgrana gli occhi di fronte alla battaglia del Covid-19 e corre ai ripari. Da domani, infatti, tutti i bar e i ristoranti resteranno chiusi nel Paese di Putin, solo per una settimana però. È così che il governo russo ha ordinato di “fermare le attività delle organizzazioni pubbliche di servizi di ristorazione”.

Quella che inizialmente era una profonda ostinazione di fierezza di immunità al virus ora cala drasticamente. Anche la Russia ha dovuto fare i conti con i contagi da Covid-19 e attuare misure restrittive per fermare la diffusone del virus.

L’Organizzazione mondiale della sanità da parte sua fa un appello all’unità. Avverte i Paesi del mondo della pericolosità del virus. E richiama l’attenzione: “Ci distruggerà se glielo permettiamo”. Così il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus si è rivolto ai leader del G20, modificato all’ultimo momento e volto solo in videoconferenza.

Leggi anche –> Covid-19, le proposte del Miur per recuperare l’anno scolastico