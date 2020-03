Covid-19, aumentano le tesi complottistiche. Si parla di una vicinanza sospetta tra gli stand di Codogno e Whuan alla Fiera del gelato a Rimini

Dal 18 al 22 gennaio 2020 si è tenuta a Rimini la Fiera del gelato Sigep e la coincidenza ha voluto che gli stand di Codogno e Whuan fossero vicini. Il fatto è stato segnalato dal sito Tpi che ha riportato inoltre la vicinanza di altri stand come quello di Treviso e San Marino. A partire da queste rivelazioni, molti hanno dato luogo a tesi complottistiche anche se al momento non ci sono prove per affermare tale ipotesi di contagio. L’evento che si svolge a Rimini ogni anno è “l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al gelato artigianale e all’arte del dolce” affermano gli organizzatori.

Covid-19, la replica dell’Ente Fiera

Non tarda ad arrivare la risposta dell’Ente Fiera che attraverso un comunicato spiega:”La notizia che circola in queste ore di una vicinanza fisica fra due spazi espositivi predisposti da aziende con ragione sociale in Cina e nel nord Italia all’ultima edizione di SIGEP di Rimini corrisponde al vero – continua – Così come corrisponde al vero che a gennaio la stessa vicinanza fisica si è registrata in decine di altre fiere, in aeroporti, treni e innumerevoli posti di aggregazione”. Quindi si potrebbe trattare di una pura coincidenza che non ha inciso sul contagio dei focolai principali di Whuan e Codogno. La Fiera è terminata il 22 gennaio e il paziente zero italiano è risultato positivo solo 4 settimane dopo. Il tempo di incubazione è più lungo rispetto a quello stimato. Quindi l’Italia Exhibition Group invita tutti a adottare un atteggiamento responsabile davanti a temi di una certa gravità.

Italian Exhibition Group vigilerà con attenzione perché eventuali ulteriori notizie o supposizioni non ledano gli interessi del mercato. Inoltre la diffusione di informazioni false e prive di fondamento saranno perseguite legalmente.