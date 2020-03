Nuovo post di Diletta Leotta sul proprio profilo, la bella catanese colpisce ancora e raccoglie apprezzamenti appassionati e ironici

Le lunghe giornate in casa, per via dell’emergenza coronavirus, si fanno sempre più pesanti. Spostamenti limitati soltanto alle strette necessità per la spesa, il lavoro e motivi di salute, già dal 9 marzo e ancora per un po’ di tempo. Vista l’evoluzione della crisi sanitaria, ci attendono ancora diverse settimane prima di tornare ad avere una certa libertà di movimento, che anche in quel caso, tuttavia, sarà piuttosto graduale. Un momento particolarmente difficile, che mai ci saremmo aspettati di vivere. Un suggerimento su come sfruttarlo al meglio arriva da Diletta Leotta.

Diletta Leotta, fan impazziti: i commenti più esilaranti

La bionda catanese, come molti, è impegnata già da qualche giorno nello smart working, il lavoro casalingo. Anche se non la vediamo più in tv, la sua presenza sui social network non manca, specialmente su Instagram dove tiene costantemente aggiornati i propri fan sulle sue giornate. Anche lei è alle prese con più momenti morti del solito e nel suo ultimo post incoraggia a guardare le cose da un’altra prospettiva. “Tempo di riflessione, di attesa, di responsabilità condivisa. Tempo per migliorarci”, scrive in didascalia. Ma non manca nemmeno il consueto ‘dettaglio’ particolare che attira l’attenzione degli utenti e anche i loro commenti, a un tempo ammirati ed ironici. La scollatura di Diletta del resto non può passare inosservata.

“E lì che cosa c’è da migliorare”, scrive uno dei followers. Impossibile non essere d’accordo con chi le scrive “beato chi si fa la quarantena con te”. Ancora più esplicito un altro fan, che tenta un superbo sforzo di volontà: “Non fare lo zoom, non fare lo zoom, non fare lo zoom…”.