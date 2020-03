Una bambina uccisa in circostanze terribili mentre si divertiva al parco con i suoi genitori. Quel che è successo al parco è tremendo.

Una tragedia è avvenuta a Bolton, nei pressi di Manchester. Il fatto riguarda una bambina uccisa a soli 7 anni mentre si trovava a passeggio in un parco pubblico di questo sobborgo della città inglese. La piccola era in compagnia dei genitori quando una donna di 30 anni l’ha ammazzata senza pietà.

Vittima e famiglia con l’assassina non condividevano alcun tipo di legame. Era la prima volta che si incontravano, con l’evento drammatico accaduto domenica 22 marzo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la piccola stava correndo felice sul prato quando la 30enne l’ha raggiunta e ha estratto un coltello. Con questa arma da taglio l’ha quindi colpita più e più volta in maniera furiosa. La bambina uccisa ha rimediato ferite letali al collo, che tutta via non ne hanno causato subito la morte. Il decesso era comunque inevitabile vista la gravità delle lesioni riscontrate, ed è sopraggiunto poche ore dopo in ospedale.

Bambina uccisa, l’assassina ha gravi problemi mentali

Un uomo che ha assistito alla scena ha rincorso l’assassina ed è riuscita ad immobilizzarla, favorendone l’arresto. Ora deve rispondere di omicidio con l’aggravante di avere ucciso un minorenne. Si pensa ad un forte squilibrio mentale, infatti la stessa risulta detenuta ai sensi del Mental Health Act. Anche i genitori hanno assistito all’atroce delitto, così come altre famiglie con altrettanti bimbi al seguito.

Domenica scorsa era un bella giornata di sole in Inghilterra, e nonostante la situazione legata al Coronavirus, in molti – che ancora non hanno compreso la gravità della situazione legata alla pandemia da Covid-19 – ne avevano approfittato per una uscita fuori porta.