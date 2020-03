Lievito introvabile in quarantena: l’alternativa valida e semplice

In questo periodo di reclusione a causa della quarantena e del covid-19, una delle cose più introvabili, in particolar modo nel fine settimana, è il lievito di birra. Le pizzerie sono chiuse e nessuno vuole rinunciare alla sua pizza del sabato sera, per questo motivo la fanno tutti in casa e nei supermercati i lieviti sono introvabili. Però non scoraggiatevi se non riuscite a trovarlo: potete prepararlo in casa senza problemi. Esistono diverse ricette per realizzarlo, una delle più diffuse prevede l’utilizzo di 200 grammi di farina di tipo 0 e di 100 ml di acqua tiepida. L’impasto ottenuto andrà inciso e lasciato riposare in un contenitore con coperchio o pellicola per 48 ore, ad una temperatura di 18 e tra i 25 gradi.

Trascorse le 48 ore, l’impasto inizierà a gonfiarsi e a formare i cosiddetti alveoli. Ne andrà prelevate una parte (circa 200 grammi) e andrà nuovamente aggiunta la farina (200 grammi) e acqua (100 grammi) per poi lasciar lievitare il composto per altre 48 ore. Questa operazione va ripetuta per almeno due settimane. In alcuni casi viene utilizzato uno “Starter”, sarebbe un acceleratore di attivazione. Basta aggiungere ad acqua e farina l’uvetta, lo yogurt e la frutta matura. Una volta attivo, va consumato in un barattolo di vetro coperto con la pellicola. Va conservato a temperatura ambiente se viene usato tutti i giorni, altrimenti lo conservate in frigo.

Lievito in casa: alcune alternative per far lievitare le vostre pizze

Ci sono comunque altre alternative per far lievitare i vostri dolci o la pizza in assenza di quello acquistato al supermercato. Bastano: