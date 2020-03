Qual è il quadro giuridico per ottenere rimborsi in caso di forza maggiore?

La prima fonte giuridica da tenere presente rimane il nostro Codice civile e, in particolare, l’articolo1256 che stabilisce che «l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile».

Inoltre, l’articolo 1463 stabilisce che la parte che non è èiù tenuta alla prestazione per via della sopravvenuta impossibilità della stessa, non può a sua volta esigere la controprestazione dell’altra parte. Al contrario, la parte che avesse ricevuto la prestazione economica (o parte di questa: un anticipo) è tenuta a restituire il percepito.

Oltre al Codice Civile si applica (sempre) anche il Codice del turismo che all’articolo 41 prevede: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.