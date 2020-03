A ‘Striscia la Notizia’ Anna Tatangelo finisce sotto al temuto scanner di ‘Fatti e Rifatti’. Emergono dei cambiamenti paurosi rispetto a quando era ragazza.

Di recente Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno fatto sapere di essersi lasciati. È la seconda volta che accade e stavolta pare proprio che la cosa sia definitiva. Si vocifera anche di un rapporto finito male, con i due che adesso non sarebbero in buoni rapporti. La loro separazione non sarebbe avvenuta per nulla in maniera amichevole. Se fosse vera la cosa, magari ci penserà il tempo a riavvicinarli almeno come amici, dal momento che hanno un figlio ormai adolescente, con Anna Tatangelo che partorì da giovanissima il 31 marzo del 2010.

LEGGI ANCHE –> La Tatangelo e Gigi D’Alessio: polemiche per la loro quarantena

Anna Tatangelo, Striscia la Notizia svela il suoi ritocchi estetici

Allora nacque Andrea, con lei che diede al cantautore napoletano il bambino quando aveva 23 anni. Adesso lei se n sta a casa a rispettare la quarantena imposta dall’attuale situazione connessa alla pandemia da Coronavirus, come tutti noi. Ma intanto di lei si è parlato a ‘Striscia la Notizia’. La trasmissione satirica di Canale 5 già altre volte aveva posto l’accento su un particolare aspetto che riguarda la 33enne cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone. Riguarda i suoi presunti ritocchini estetici, anche alquanto evidente. E se di quello al seno già si aveva notizia, Striscia si sofferma in particolar modo sul volto, in quella che è la rubrica ‘Fatti e Rifatti’.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, le donne in gravidanza si preoccupano

Ci si chiede se effettivamente la cantante abbia fatto ricorso al chirurgo. A giudicare dal confronto tra la Anna di adesso e quella di circa 15 anni fa, sembrerebbe di si.