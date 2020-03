Bill Gates, il fondatore di Microsoft, aveva previsto tutto: “Il genere umano andrà in contro a una pandemia mondiale”. Nessuno lo ha ascoltato

Il mondo sta vivendo un momento veramente difficile. Tutti i Paesi sono attaccati da questo nemico invisibile. Per non parlare di guerre, inquinamento, incendi e morti. Ma il genio di Bill Gates, fondatore della Microsoft, lo aveva previsto: “Il mondo deve prepararsi alle pandemie seriamente come quando ci si prepara a una guerra“. E nessuno potrà mai dimenticare la sua frase: “Il genere umano andrà in contro a una pandemia mondiale“. Era il 2018, e da quel giorno sono passati solo due anni. La profezia si è avverata.

Bill Gates, arriverà una catastrofe

Tutti ora si ricordano l’intervento del genio della Microsoft. Era il 2018 e proprio durante la conferenza di Monaco per la sicurezza nel mondo, Gates invitava tutti a ricordare le catastrofi del passato, come l’ebola o la febbre spagnola del 1918, e a ragionare su quanto fossero labili i confini. “Che sia un evento naturale o per mano di terroristi, gli epidemiologi sostengono che una simile eventualità potrebbe causare la morte di 30 milioni di persone in meno di un anno ed è assai probabile che ci troveremo a dover affrontare una epidemia nei prossimi 10 o 15 anni – affermava Gates – Ci mettiamo a rischio se ignoreremo il legame tra sicurezza sanitaria e sicurezza internazionale. E poi: “Prepararsi per affrontare una pandemia può costare 3,4 miliardi di dollari l’anno – continuava – ma le perdite che una pandemia provocherebbe sarebbero di 570 miliardi l’anno“.

Ora siamo in guerra, la pandemia è arrivata all’improvviso e ci ha chiusi in casa. Tutto andrà bene è l’hastag lanciato sui social ai tempi del Covid-19. Non ci resta che sperare e combattere contro questo nemico invisibile.