Bimbo morto: il piccolo Diego aveva solo tre anni. Era scomparso da Metaponto di Bernarda in Basilicata. Le ipotesi dei carabinieri

Niente da fare per il piccolo Diego. Il bimbo è stato ritrovato morto questa mattina nei pressi della foce del fiume Bradano. Aveva solo tre anni e da ieri era scomparso a Metaponto di Bernarda in Basilicata. Da venerdì le ricerche sono continuate senza sosta anche questa notte con l’aiuto di mezzi e cani da caccia. I carabinieri hanno usufruito anche di elicotteri per osservare dall’alto la zona. Niente da fare, solo stamane è arrivata la brutta notizia. I cani molecolari del Centro cinofili di Firenze hanno ritrovato il cadavere del piccolo in un canneto vicino al Bradano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Coronavirus: Cina 54 nuovi casi. Il virus non si ferma

Bimbo morto, la tragedia del piccolo Diego

Ieri mattina intorno alle 11 i genitori avevano dato l’allarme della scomparsa del figlio. Proprio il cagnolino di famiglia aveva indirizzato le ricerche verso il fiume dove stamane è stato ritrovato il piccolo Diego senza vita. Secondo le testimonianze dei genitori, il bambino stava giocando all’aperto e si sarebbe allontanato dall’abitazione insieme al cane. Dopo un po’, preoccupati hanno lanciato l’allarme e alle forze dell’ordine. “E’ stata una sfortuna immensa – parla il sindaco – in questo momento già tragico per l’emergenza Coronavirus, siamo tutti increduli e solo in un secondo momento valuterò la possibilità di proclamare il lutto cittadino“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19, primo caso di gatto contagiato | Il parere dei veterinari

Ieri sera, ancora pieni di speranza, le trasmissioni Chi l’ha visto? su rai3 e Quarto Grado su rete 4 avevano diffuso la foto e raccontato la vicenda per agevolare le ricerche. Invano, il bambino non ce l’ha fatta e questa mattina il cadavere era proprio lì sulle rive del fiume, dove le ricerche hanno avuto inizio.