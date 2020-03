Coronavirus, il virus non si ferma. 54 nuovi casi in Cina. Tre i morti nelle ultime 24 ore, la valutazione totale sale a 3.295

La Cina torna nel mirino del virus. E nel giro di 24 ore il Covid-19 torna ad attaccare il Paese. Secondo la Commissione nazionale per la salute sono 54 i nuovi casi, tutti provenienti dall’estero. Inoltre i pazienti guariti sarebbero 383. Nella provincia di Hubei si aggiungono 3 morti ma nessun nuovo caso è stato registrato nelle ultime 24 ore. In totale in Cina si contano 81.394 casi di contagio. Le vittime dell’epidemia sono 3.295. I guariti nel complesso ammontano a 74.671.

Coronavirus, la situazione in Italia

Intanto in Italia la situazione sembra stabile anche se il numero dei morti continua a crescere. Solo nella giornata del 27 marzo si sono registrati 919 deceduti, arrivando così a 9134 decessi registrati. Il computo totale è di 86.498, di questi 66.414 sono i contagiati attuali, di cui 36.653 in isolamento domiciliare asintomatici o paucisintomatici, 26.029 ricoverati e 3732 in terapia intensiva. Aumentano i guariti arrivando così a 10.950, nella giornata di ieri 589 persone sono risultate guarite. “Questa è una crisi mondiale – afferma Domenico Arcuri, commissario straordinario dell’emergenza – nella quale c’è bisogno di collaborazione senza egoismi e senza particolarismi”. “Una pandemia senza precedenti – continua il commissario – che colpisce i paesi più forti del mondo, che progressivamente stanno adottando le stesse misure messe in campo dall’Italia da qualche tempo”.

La situazione negli altri paesi d’Europa non è delle migliori. In Francia i casi positivi sono aumentati e si registrano 30.000. Per questo è stata confermata la stretta fino al 15 aprile. In Spagna la valutazione totale è di 65.719 casi, di cui 5.138 decessi e 9.357 guariti. Madrid sembrerebbe il nuovo focolaio del Covid-19.