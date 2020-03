Coronavirus, il governo: “Chiuse tutte le frontiere”

Covid-19, il governo annuncia: “Chiuse tutte le frontiere per arginare il virus”

A causa del Covid-19, la Russia ha deciso di chiudere le frontiere. Gli spostamenti automobilistici, ferroviari, pedonali, fluviali e misti attraverso i valici di frontiera della Russia, nonché il confine terrestre russo-bielorusso saranno temporeggiamenti interdetti. Il governo russo ha preso la decisione di limitare gli spostamenti attraverso i propri confini con lo scopo di contrastare la diffusione del virus sul territorio nazionale. L’ordinanza del premier russo Mikhail Mishustin, pubblicata sul sito web del governo del Paese, entrerà in vigore il prossimo 30 marzo.

Covid-19, la Russia chiude tutte le frontiere

“Il ministro del trasporti della Russia, insieme al Servizio federale di sicurezza della Russia, al Servizio doganale federale della Russia e al Servizio federale per la supervisione della protezione dei diritti e della salute dei consumatori” riferisce il testo dell’ordinanza. Il divieto non viene applicato ai diplomatici, alle loro famiglie, ai corrieri militari e ai corrieri delle comunicazioni diplomatiche. Avranno possibilità di attraversare confini del Paese i cittadini russi, macchinisti e personale in servizio sulle linee di traffico ferroviario internazionale, gli autisti di camion di trasporti internazionali e i membri dell’equipaggio di navi fluviali.

Secondo quanto si apprende dai dati del centro operativo per la lotta contro la diffusione del coronavirus russo, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 228 nuovi casi di contagio. Di conseguenza, il numero totale di casi di contagio registrati in Russia è salito a 1264. Dunque, per evitare la diffusione del contagio, chiudere le frontiere per il Paese è sembrata la decisione più giusta da prendere. Nella speranza che questo funzioni e possa davvero contrastare la diffusione del virus.