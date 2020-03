In provincia di Pavia un comune resiste all’immane crisi sanitaria da Covid 19 Lombardia. Lì il Coronavirus non ha fatto alcun infetto, come mai?

L’emergenza Covid 19 Lombardia è quella che più mostra i risvolti tragici dell’epidemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia. Nella Regione i morti sono a migliaia e ricoprono in pratica la metà del computo totale del nostro Paese. Che ammonta a 4.861, oltre la metà rispetto alle 9134 vittime del resto dello Stivale. Eppure ci sono alcuni centri dove il numero di contagi ammonta a zero, come il piccolo centro di Ferrera Erbognone, situato in provincia di Pavia. Ferrera conta mille abitanti e nessuno dei residenti fino ad oggi ha manifestato sintomi da Coronavirus.

Covid 19 Lombardia, il curioso caso di Ferrera Erbognone: zero infetti

Magari potrebbero esserci dei casi di soggetti asintomatici, ma il loro caso ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Al punto che ora sarebbe emersa la volontà di esaminare il sangue di alcuni abitanti di Ferrera Erbognone. Ne parla il quotidiano ‘La Provincia Pavese’, che riferisce dell’obiettivo di scovare possibili anticorpi in grado di contrastare adeguatamente l’agente patogeno portatore del Coronavirus. Fino al prossimo 2 aprile avverrà proprio un apposito esame ematochimico in un laboratorio di Sannazzaro, al quale potranno prenotarsi dei soggetti volontari per fornire campioni del proprio sangue.

Il motivo per il quale non si è ancora verificato un singolo caso di contagio da Covid-19 potrebbe magari nascondere qualche risvolto tanto inaspettato quanto sperato. I campioni verranno sottoposti ad approfondite analisi da parte del Policlinico ‘San Matteo’ di Pavia e del Comitato scientifico della Regione Lombardia.