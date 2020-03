Coronavirus, un morto ogni 17 minuti: “La città è devastata”

Il Covid-19 uccide nella città di New York una persona ogni 17 minuti. Un dato incredibile e che da i brividi. A riportarlo è il New York Post, che ha raccontato della terribile situazione che stanno vivendo anche in America. I contagiati sono oltre 26.600, di cui 5.250 ricoverati in ospedale. I pazienti con coronavirus in terapia intensiva ammontano a 1.175. L’area più colpita è il Queens che conta ben 8.529 casi, seguita da Brooklyn con 7.092, Bronx con 4.880, Manhattan con 4.627 e Steten Island con 1.534.

In America si teme il peggio a causa del Covid-19

Sempre negli Stati Uniti non ci sono tutele per chi non può andare a lavoro. Decine e decine di milioni di famiglie non hanno più soldi per comprare da mangiare e le migliaia di mense collettive non hanno più cibo da servire. Una situazione tragica di cui gli abitanti dell’America temono che possa succedere il peggio. Tra l’altro proprio nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza di una vicenda tremenda accaduta sempre nella Grande Mela.

Un uomo con il cancro si è impiccato in un ospedale di Manhattan a New York dopo essere risultato positivo al virus. Hanno riferito fonti dalla polizia newyorkese venerdì, che l’uomo di 66 anni soffriva di cancro alla gola. È stato trovato morto nella sua stanza d’ospedale nel reparto di isolamento del coronavirus presso il New York Presbyterian Hospital nell’Upper East Side Manhattan alle 20:40 di giovedì.

L’uomo era stato ricoverato in ospedale il giorno prima con la polmonite e successivamente testato positivo per il virus. Due terribili mali lo hanno colpito e tolto la vita. Gli infermieri hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo non c’è stato niente da fare, è stato dichiarato morto poco dopo.