Fabrizio Frizzi, nell’anniversario della sua morte, la sua amica Alba Parietti lo ricorda rivelando ai suoi fan un singolare aneddoto

Sono passati due anni dal tragico evento che ha colpito la famiglia Frizzi. Il 26 marzo 2018 il conduttore è morto lasciando dolore al mondo dello spettacolo e non solo. In questi giorni vicini alla ricorrenza, molti suoi colleghi hanno speso un momento per ricordare Fabrizio, in particolare Alba Parietti che attraverso un post pubblicato su Instagram ha voluto svelare ai suoi fan un singolare aneddoto riguardante il suo amico. Un gesto avvenuto poco prima della sua morte, durante il loro ultimo incontro.

Fabrizio Frizzi, il racconto da brividi di Alba Parietti

Alba Parietti racconta che l’ultima volta che lo vide fu in occasione del funerale di Bibi Ballando, venuto a mancare il 15 febbraio 2018. Un mese prima della scomparsa di Fabrizio Frizzi. Erano in una Chiesa per salutare per l’ultima volta il loro amico. Lì proprio sulla porta della Chiesa si strinsero in un caloroso abbraccio, l’ultimo prima della morte. Il conduttore salutò l’amica con un frase:”Me ne vado, qui è tutto troppo triste“. Fu un addio non solo per la Parietti ma anche per tutte quelle persone che in quell’occasione videro Frizzi. La gente lo salutava e lui faceva con la mano un segno di saluto. Era il suo addio.

Il messaggio della showgirl si conclude con una richiesta di aiuto al suo amico: “Proteggici caro Fabrizio perché qui oggi è davvero tutto così triste”.