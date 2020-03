Fai questo test psicologico e scopri quanto sei sincero | FOTO

Con il seguente test psicologico gli individui riescono a comprendere il proprio grado di sincerità e quanto sono inclini a raccontare bugie.

Ogni test psicologico ha come scopo quello di portare alla luce alcuni aspetti della nostra personalità che troppo spesso restano nascosti. Magari non sappiamo neanche di avere questi tratti, quindi ciò ci porta a compiere dei passi in avanti verso quella che è la comprensione della nostre psiche, e perché no, dei nostri bisogni. Discipline didattiche molto importanti fanno uso di questo tipo di test proprio per cercare di capire i funzionamenti della mente, come essa interpreta alcuni segnali e quali sensazioni dà. Il test psicologico che segue rende bene l’idea di questo scopo. Si tratta di capire il proprio ‘tasso di sincerità’ analizzando le immagini di diversi tipi di albero.

Test psicologico, l’albero che più ti piace indica quanto sei sincero

Guardate bene, osservate e scegliete l’albero che più vi attrae, per un motivo o per un altro. Poi confrontate il vostro risultato con i risultati che seguono.

Primo albero: indica concretezza, praticità, razionalità. Siete persone che badano al sodo e che fanno di tutto per raggiungere gli scopi preposti. La vostra vita è fatta di obiettivi e raggiungerli è quello che, nelle vostre intenzioni, va fatto. Con la capacità analitica che vi è propria riuscite spesso nell’intento, anche con qualsiasi mezzo, come ad esempio celare la verità quando occorre.

Secondo albero: una scelta che, in ambito psicologico, viene accostata ad una mancanza di limpidezza cronica. Questo vuol dire che avete la predisposizione a mentire, sia con bugie bianche ed innocenti che con balle colossali. I motivi possono essere diversi, ma di fondo c’è una volontà di volere fare la cosa giusta, anche a costo di dire che le cose stanno diversamente rispetto alla realtà.

Terzo albero: la scelta che, al contrario delle altre due, denota estrema sincerità. Siete un libro aperto, uno specchio, ma anche l’essere profondamente sinceri può comportare degli effetti collaterali.

