Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, ha da poco postato un video che racconta come stanno vivendo la crisi del Covid-19, nel reparto di terapia Intensiva di Cremona.L’ex leader Grillino ha scritto:

“Ve lo dico con il cuore in mano: rimanete a casa. È l’unico modo per aiutare medici, infermieri e tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando ininterrottamente nei nostri ospedali.

Rimanendo a casa riusciamo anche a tutelare le persone più fragili, a noi care, come i nostri nonni. Facciamolo per noi e per chi ci sta accanto. Rispettiamoci.”

Guardate questo video di Fanpage.it postato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Ve lo dico con il cuore in mano: rimanete a casa. È l’unico modo per aiutare medici, infermieri e tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando ininterrottamente nei nostri ospedali. Ve lo dico con il cuore in mano: rimanete a casa. È l’unico modo per aiutare medici, infermieri e tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando ininterrottamente nei nostri ospedali. Rimanendo a casa riusciamo anche a tutelare le persone più fragili, a noi care, come i nostri nonni. Facciamolo per noi e per chi ci sta accanto. Rispettiamoci.Guardate questo video di Fanpage.it. Gepostet von Luigi Di Maio am Samstag, 28. März 2020

Un video davvero toccante che dimostra quanto sia cattivo questo virus per il nostro organismo. Un monito quello del Ministro Di Luigi Maio che deve far riflettere