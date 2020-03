Covid-19, le strazianti parole del presidente dell’Atalanta: “È una tragedia incredibile”

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato della situazione che sta vivendo la provincia di Bergamo a causa del Covid-19 durante un’intervista ad RTL 102.5.

Non accenna a placarsi l’emergenza coronavirus nel nostro Paese. Bergamo ad oggi è la provincia più colpita dall’epidemia registrando oltre 8mila contagi e centinaia di decessi. In merito è intervenuto il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ai microfoni di RTL 102.5. Durante l’intervista il patron del club nerazzurro ha spiegato che anche otto dipendenti della società sono risultati positivi al Covid-19.

Covid-19, il presidente dell’Atalanta Percassi: “Siamo di fronte a una bomba sanitaria, un nemico trasparente, sta diventando una guerra mondiale”

Nel corso della trasmissione Non Stop News in onda su RTL 102.5 ieri, sabato 28 marzo, è intervenuto il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. L’emittente ha dedicato uno speciale alla provincia di Bergamo, la più colpita dall’emergenza coronavirus.

Il numero uno della Dea ha affermato: “La sto vivendo molto male, è una tragedia incredibile, è un virus che ci sta portando via la nostra generazione più bella. Noi abbiamo avuto otto casi di persone che lavoravano per l’Atalanta ed è stata una cosa molto triste e dura, ma sta toccando anche i giovani”. Percassi prosegue poi parlando dei camion dell’esercito giunti nel capoluogo di provincia lombardo per trasportare i feretri nelle altre regioni: “Siamo di fronte a una bomba sanitaria, un nemico trasparente, sta diventando una guerra mondiale. Le immagini dei camion dell’esercito incolonnati davanti al cimitero di Bergamo resteranno per sempre nel cuore di noi bergamaschi, è qualcosa di straziante”.

La stagione dell’Atalanta: dai successi in Champions ai traguardi in Serie A

Per quanto riguarda la stagione incredibile del club, giunto ai quarti di Champions League dopo aver battuto il Valencia, il presidente nerazzurro ha spiegato: “È stato un crescendo di emozioni, a giugno saranno dieci anni da quando, con la mia famiglia, siamo tornati all’Atalanta”. Ed ancora: “Dieci anni in crescendo, dalla promozione in Serie A ai nove campionati consecutivi disputati nella massima serie, dalla conquista della qualificazione all’Europa League all’essere ora tra le migliori otto squadre della Champions League“. Indelebile, riferisce Percassi, l’emozione della qualificazione ai quarti di finale di Champions.

Percassi in un momento di simile emergenza ha voluto dedicare un messaggio al popolo bergamasco. Ha invitato tutti a non mollare, nonostante quella che si stia vivendo sia una situazione mai vista prima d’ora. “A me interessa, anche come società, dare un abbraccio a tutti coloro che stanno soffrendo e fare un grande ringraziamento a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori del settore che stanno facendo un lavoro incredibile”.

Ed infine, ha concluso: “Sono stato in un ospedale e quando sei lì sembra un bruttosogno, ti viene solamente da piangere, ma per fortuna ci sono queste persone che stanno facendo dei miracoli“.